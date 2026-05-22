Российский дрон атаковал комбайн, который работал в поле: видео
В результате вражеского удара водитель комбайна, к счастью, не пострадал.
На Сумщине российская террористическая армия ударным дроном уничтожила комбайн, который работал в поле.
Об этом военном преступлении россиян сообщили в Сумской областной военной администрации.
Враг нанес удар по сельскохозяйственной технике в пятницу, 22 мая, около 16:30 на территории Новослободской громады.
«Водитель успел спастись — он не пострадал. Комбайн полностью уничтожен», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 мая российские беспилотники массированно атаковали Сумскую область. Попадание зафиксировали в жилом секторе Конотопской и Шосткинской громад.
