Российский дрон атаковал машину с иностранными журналистами

Автомобиль гуманитарной миссии, атакованный российским дроном / © Суспільне

В субботу, 8 ноября, российский дрон ударил по автомобилю гуманитарной миссии «Пролиска» при въезде в город Константиновка Донецкой области. Кроме волонтеров, в авто находились журналисты из Испании и Австрии.

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» в Донецкой области Евгений Ткачев в комментарии «Суспільному».

По его словам, несмотря на то, что на автомобиле была эмблема гуманитарной миссии российские военные нанесли целенаправленный удар дроном.

В машине в момент российской атаки находились четыре человека — волонтер Евгений Ткачев, капеллан Олег Ткаченко и двое иностранных журналистов из Австрии и Испании. Все они, к счастью, уцелели.

Евгений Ткачев отметил, что автомобиль гуманитарной миссии, вероятно, атаковал FPV-дроном на оптоволокне с кумулятивным снарядом из РПГ: машину прожгло насквозь.

Как сообщило издание ORF, в машине «Пролиски» находился австрийский журналист Кристиан Вершютц, который вместе с испанским коллегой, хотел сделать сюжет об эвакуации из города Константиновка, вблизи линии фронта.

