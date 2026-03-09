Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Армия РФ нанесла удар боевым беспилотникам по Индустриальному району Харькова. В результате попадания вечером 9 марта вблизи жилых многоэтажек пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых 16-летняя девушка. Число пострадавших уточняется.

О вражеской атаке сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове — что известно

По его словам, Игоря Терехова, вражеский боевой дрон зафиксировали рядом с жилыми домами, где на тот момент находились люди.

Реклама

«Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек. Детали выясняем. Уже пять пострадавших», — отметил мэр Харькова.

Позже он сообщил, что количество пострадавших возросло до 6 человек. Дополнительные данные о последствиях обстрела предоставил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он уточнил, что взрывная волна и обломки повредили остекление в двух многоэтажках. Также под удар попал автотранспорт: семь автомобилей получили повреждения, два из которых полностью сгорели.

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

По информации руководителя области, среди раненых есть 16-летняя девушка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим на месте оказывают медицинскую помощь специалисты экстренной службы.

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

«16-летняя девушка, 41-летняя женщина и 36-летний мужчина получают помощь медиков на месте. 51-летний мужчина с взрывным ранением госпитализирован в больницу», — сообщил Синегубов.

Реклама

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

На месте попадания работают подразделения ГСЧС, Национальная полиция и медики. Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления армии РФ против мирного населения.

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

Атака на Харьков 9 марта / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Харьков — последние новости

Напомним, в ночь на 7 марта в результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову погибла восьмиклассница Елизавета Полянская вместе с мамой и бабушкой.

Также этой ночью погибли учительница с ребенком.

В результате ракетного удара 7 марта был разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.