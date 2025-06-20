- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский дрон-камикадзе атаковал Харьков: повреждены жилые дома, детсад и десятки автомобилей
Вечером 19 июня Харьков подвергся очередной атаке со стороны российских войск.
В вечернее время 19 июня 2025 Харьков стал мишенью для беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2", запущенного со стороны российских вооруженных сил.
По информации начальника управления противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко , в результате этого удара были повреждены многоэтажные жилые дома, здание гражданского предприятия, детский сад, спортивное сооружение и более полусотни автомобилей, которые находились рядом с жилыми домами.
Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.