Российский дрон-камикадзе атаковал Харьков: повреждены жилые дома, детсад и десятки автомобилей

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В вечернее время 19 июня 2025 Харьков стал мишенью для беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2", запущенного со стороны российских вооруженных сил.

По информации начальника управления противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко , в результате этого удара были повреждены многоэтажные жилые дома, здание гражданского предприятия, детский сад, спортивное сооружение и более полусотни автомобилей, которые находились рядом с жилыми домами.

Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.

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