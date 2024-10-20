Российский дрон-камикадзе залетел в Беларусь: в небо взмыл истребитель

В небе был замечен русский истребитель.
В ночь на 20 октября российский беспилотник двигался над Беларусью в направлении Припяти.
Об этом сообщил "Белорусский Гаюн"
Позже еще один российский дрон-камикадзе залетел в Белоруссию в районе Комарина, но затем улетел обратно в Украину в направлении Припяти.
Также "шахед" подлетал в Мозырь с юга, поэтому в небе появился истребитель ВВС РБ.
Дрон-камикадзе, залетевший в Беларусь из Житомирской области, даже подлетел в Мозырь с юга.
В небе над Гомельщиной был зафиксирован также истребитель ВВС РБ, вылетевший из Барановичей около 01:10 по местному времени.
Напомним, что ранее из-за полетов дронов, в Киеве работало ПВО.
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