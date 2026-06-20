Российский дрон "Молния" ударил по АЗС в Снегиревке: что известно

Дрон "Молния" / © скриншот с видео

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В субботу, 20 июня, в Снегиревке Николаевской области был слышен взрыв. Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта .

Сначала чиновник проинформировал, что детали инцидента выясняются. Впоследствии стало известно, что российский беспилотник типа Молния атаковал территорию города и попал в одну из автозаправочных станций.

По словам главы МВА, в результате удара погибших и раненых нет. Информация о возможных разрушениях и масштабе повреждений уточняется. На месте могут работать профильные службы.

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Напомним, российские войска все чаще применяют ударные дроны типа Молния для атак по прифронтовым регионам Украины. Эти беспилотники употребляются для поражения как инфраструктурных, так и гражданских объектов.

Напомним, что ранее в Симферополе раздались взрывы и стрельба: Крым массированно атакуют дроны

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