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- Украина
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Российский дрон нанес удар по маршрутке в областном центре: жуткие фото
Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.
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Российские войска 29 июня ударили дроном по маршрутному такси в одном из районов Запорожья. В результате удара ранения получили три человека.
Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру. Четыре человека погибли, ещё 21 — ранены.
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