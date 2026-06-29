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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
840
Время на прочтение
1 мин

Российский дрон нанес удар по маршрутке в областном центре: жуткие фото

Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Атака россиян на маршрутку в Запорожье

Атака россиян на маршрутку в Запорожье / © Запорожская ОВА

Дополнено новыми материалами

Российские войска 29 июня ударили дроном по маршрутному такси в одном из районов Запорожья. В результате удара ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака россиян на маршрутку в Запорожье / © Запорожская ОВА

Атака россиян на маршрутку в Запорожье / © Запорожская ОВА

Атака россиян на маршрутку в Запорожье / © Запорожская ОВА

Атака россиян на маршрутку в Запорожье / © Запорожская ОВА

Напомним, утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру. Четыре человека погибли, ещё 21 — ранены.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
840
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