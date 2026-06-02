Украина
279
1 мин

Российский дрон оставил без крова вдову и 5-летнюю дочь защитника, погибшего неделю назад

В результате ночной атаки РФ на Сумы без дома остались вдова и 5-летняя дочь военного, погибшего неделю назад.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Сумах в результате ночной атаки России 2 июня сгорел дом погибшего защитника и его семьи. Без дома остались 5-летняя дочь и жена военного.

Об этом передает местное издание «Кордон. Медіа».

Как выяснилось, дом принадлежал семье военного ДФТГ (Добровольческие формирования территориальных громад). Мужчина погиб всего за неделю до этого — 23 мая, когда россияне ударили по похоронной процессии в Сумах.

Вдовы и 5-летней дочери защитника чудом не оказалось внутри во время прилета. В издании рассказали, что дочь защитника Николь категорически отказалась оставаться в доме. Девочка начала сильно бояться, плакала и буквально умоляла маму уехать.

Тогда родственники и забрали Николь с ее матерью к себе. Несколько последних дней семья приезжала в дом за вещами. Ребенок хотел забрать оттуда свои игрушки, но даже подходить к дому боялся.

Вдова защитника и его ребенок остались без жилья.

«Теперь моя невестка, моя внучка и я остались без жилья. Мы бомжи», — рассказала мать погибшего.

Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали Сумы, в результате чего есть раненые среди гражданского населения.

