Российский дрон оставил без крова вдову и 5-летнюю дочь защитника, погибшего неделю назад
В результате ночной атаки РФ на Сумы без дома остались вдова и 5-летняя дочь военного, погибшего неделю назад.
В Сумах в результате ночной атаки России 2 июня сгорел дом погибшего защитника и его семьи. Без дома остались 5-летняя дочь и жена военного.
Об этом передает местное издание «Кордон. Медіа».
Как выяснилось, дом принадлежал семье военного ДФТГ (Добровольческие формирования территориальных громад). Мужчина погиб всего за неделю до этого — 23 мая, когда россияне ударили по похоронной процессии в Сумах.
Вдовы и 5-летней дочери защитника чудом не оказалось внутри во время прилета. В издании рассказали, что дочь защитника Николь категорически отказалась оставаться в доме. Девочка начала сильно бояться, плакала и буквально умоляла маму уехать.
Тогда родственники и забрали Николь с ее матерью к себе. Несколько последних дней семья приезжала в дом за вещами. Ребенок хотел забрать оттуда свои игрушки, но даже подходить к дому боялся.
Вдова защитника и его ребенок остались без жилья.
«Теперь моя невестка, моя внучка и я остались без жилья. Мы бомжи», — рассказала мать погибшего.
Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали Сумы, в результате чего есть раненые среди гражданского населения.