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Российский дрон попал прямо в дом с маленькими детьми: погибла бабушка, внуки в больнице
Российский дрон убил женщину в собственном доме: рядом были внуки — 3-летний мальчик и 4-летняя девочка.
На рассвете 11 июня В Шосткинском районе Сумской области российский дрон прицельно попал прямо в дом. БпЛА убил убившего 67-летнюю женщину.
Об этом сообщил руководитель Сумской ОВ Олег Григоров и прокуратура Сумщины.
Трагедия произошла на рассвете в Зноб-Новгородской общине. В результате «прилета» по дому произошел пожар.
«Погибла 67-летняя женщина. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. В доме находились два маленьких внука погибшей», — подчеркнул чиновник.
По данным прокуратуры, дети — это 3-летний мальчик и 4-летняя девочка, получили ранения. Пока они под наблюдением медиков.
Отмечается, что начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.
Напомним, сегодня утром РФ атаковала Конотоп. в Сумской области. Ночью в городе также раздались взрывы. Произошли попадания. В частности. повреждены жилые дома. Есть перебои со светом и газом.