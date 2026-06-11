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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российский дрон попал прямо в дом с маленькими детьми: погибла бабушка, внуки в больнице

Российский дрон убил женщину в собственном доме: рядом были внуки — 3-летний мальчик и 4-летняя девочка.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник.

На рассвете 11 июня В Шосткинском районе Сумской области российский дрон прицельно попал прямо в дом. БпЛА убил убившего 67-летнюю женщину.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВ Олег Григоров и прокуратура Сумщины.

Трагедия произошла на рассвете в Зноб-Новгородской общине. В результате «прилета» по дому произошел пожар.

«Погибла 67-летняя женщина. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. В доме находились два маленьких внука погибшей», — подчеркнул чиновник.

По данным прокуратуры, дети — это 3-летний мальчик и 4-летняя девочка, получили ранения. Пока они под наблюдением медиков.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Напомним, сегодня утром РФ атаковала Конотоп. в Сумской области. Ночью в городе также раздались взрывы. Произошли попадания. В частности. повреждены жилые дома. Есть перебои со светом и газом.

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Дата публикации
Количество просмотров
926
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