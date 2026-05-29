Российский дрон попал прямо в школу: здание выгорело дотла (фото)
В селе на Черниговщине после удара БПЛА вспыхнула школа — от здания ничего не осталось.
Российский беспилотник «Герань» 29 мая попал в помещение школы в селе Машево в Новгород-Северском районе Черниговской области.
Об этом сообщил руководитель районной военной администрации Александр Селиверстов.
«Ночью враг нанес удар по селу Машево с применением БпЛА (типа „Герань“). Данные о пострадавших среди населения не поступали», — подчеркнул чиновник.
Российский беспилотник попал прямо в здание местной школы. Возник сильный пожар, в результате которого от помещения учебного заведения ничего не осталось. Уничтожено и имущество школы.
По словам главы РВА, в настоящее время масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела уточняются.
Как сообщалось, ночью 29 мая Россия ударила по Запорожью. В областном центре повреждены многоэтажки, а также разрушения получили нежилые здания и помещения. Кроме того, травмы получили двое местных жительниц.