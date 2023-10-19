Российский дрон попал в блиндаж украинских пограничников: появилось видео

Дрон попал в блиндаж пограничников на Авдеевском направлении.

Украинским военным на Авдеевском направлении в блиндаж попал российский беспилотник. Из-за этого укрытие военных получило повреждение, однако, самое главное, обошлось без погибших.

Соответствующее видео появилось на странице Госпогранслужбы.

На кадрах виден разбитый в результате попадания российского дрона блиндаж. Он разрушил укрепление стен, а также балки, державшие укрытие. Однако обошло без потерь со стороны наших военных.

"Вражеский дрон попал в блиндаж пограничников на Авдеевском направлении. Противник постоянно атакует наши позиции и пытается наступать, однако получает достойный отпор", — подчеркнули в ГНСУ.

Российский дрон попал в блиндаж украинских пограничников

Напомним, что ВСУ на Авдеевском направлении филигранно уничтожили технику кафиров.

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