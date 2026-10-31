Российский дрон попал в частный дом в Харькове: возник пожар

Враг атаковал Харьков / © unsplash.com

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В ночь на 31 октября вражеский ударный беспилотник атаковал Основянский район Харькова.

Об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Сначала он проинформировал о пожаре, возникшем в результате удара.

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Впоследствии мэр уточнил, что беспилотник попал прямо в частный жилой дом.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении российских ударных дронов к Харькову.

Ранее сообщалось, что Украину ночью 31 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российская армия днем 30 октября раз атаковала Днепр. Под удар попал объект критической инфраструктуры.

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