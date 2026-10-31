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Российский дрон попал в частный дом в Харькове: возник пожар
Пока информация о повреждениях и пострадавших — уточняется.
В ночь на 31 октября вражеский ударный беспилотник атаковал Основянский район Харькова.
Об атаке сообщил городской голова Игорь Терехов.
Сначала он проинформировал о пожаре, возникшем в результате удара.
Впоследствии мэр уточнил, что беспилотник попал прямо в частный жилой дом.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении российских ударных дронов к Харькову.
Ранее сообщалось, что Украину ночью 31 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российская армия днем 30 октября раз атаковала Днепр. Под удар попал объект критической инфраструктуры.