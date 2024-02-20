Российский дрон попал в дом на Сумщине: погибла семья из пяти человек

Утром вторника, 20 февраля, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками типа "Ланцет" Новослободскую громаду в Конотопском районе на Сумщине. Погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что в жилой дом попал вражеский ударный БпЛА типа "Ланцет". Известно, что на месте прилета возник пожар.

"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщалось, утром 20 февраля оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине. Враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде в 05:00. В результате российских обстрелов произошел пожар в жилом доме.

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