Российский дрон попал в электропоезд с людьми: погиб пассажир (фото)

Электричка. / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 24 марта, россияне FPV-дроном попали в электропоезд сообщением Слатино — Харьков. Погиб пассажир. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Российские обстрелы произошли на рассвете — около 05:20. По данным следствия, зафиксировано прямое попадание в электричку.

Реклама

«По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, который в тот момент находился на станции Слатино», — отметили в прокуратуре.

На месте попадания погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

ФОТО

На Харьковщине вражеский дрон попал в электропоезд: погиб человек. / © Харьковская областная прокуратура

Как сообщалось, из-за ночной атаки РФ ночью 24 марта задерживаются поезда в ряде регионов Украины. В частности, в Полтавской и Днепропетровской областях.

В то же время в Харьковской области на сегодняшний день ввели изменения в движении поездов. В частности, в направлении станции Слатино. Так, на участке Слатино — Харьков временно не будут курсировать два рейса: №6004 Харьков — Слатино и №6007 Слатино — Харьков.