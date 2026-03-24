Российский дрон попал в электропоезд с людьми: погиб пассажир (фото)
Во время атаки электричка находилась на станции Слатино Харьковской области.
Во вторник, 24 марта, россияне FPV-дроном попали в электропоезд сообщением Слатино — Харьков. Погиб пассажир. Есть потерпевшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Российские обстрелы произошли на рассвете — около 05:20. По данным следствия, зафиксировано прямое попадание в электричку.
«По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, который в тот момент находился на станции Слатино», — отметили в прокуратуре.
На месте попадания погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.
Как сообщалось, из-за ночной атаки РФ ночью 24 марта задерживаются поезда в ряде регионов Украины. В частности, в Полтавской и Днепропетровской областях.
В то же время в Харьковской области на сегодняшний день ввели изменения в движении поездов. В частности, в направлении станции Слатино. Так, на участке Слатино — Харьков временно не будут курсировать два рейса: №6004 Харьков — Слатино и №6007 Слатино — Харьков.