ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

Российский дрон попал в многоэтажку в Одессе: разрушены два этажа, есть пострадавший (фото)

В Одессе в результате атаки российского беспилотника частично разрушен первый и второй этажи девятиэтажного жилого дома. Также произошел пожар в нежилом здании, известно об одном пострадавшем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из враждебных БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом.

О последствиях удара сообщил начальник Одесской районной военной администрации Сергей Лысак .

В результате удара частично разрушены первый и второй этажи многоэтажки. Также поврежден фасад здания и балконы.

На месте возник пожар, который спасателям удалось локализовать.

Кроме того, из-за атаки загорелось нежилое двухэтажное здание.

По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте.

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Напомним, днем 27 мая российская армия запустила по Украине БПЛА. Под прицелом в очередной раз была Одесса. В городе произошли попадания , стало известно о пострадавших.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie