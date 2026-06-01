Российский дрон попал в многоэтажку в Одессе: разрушены два этажа, есть пострадавший (фото)
В Одессе в результате атаки российского беспилотника частично разрушен первый и второй этажи девятиэтажного жилого дома. Также произошел пожар в нежилом здании, известно об одном пострадавшем.
В ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из враждебных БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом.
О последствиях удара сообщил начальник Одесской районной военной администрации Сергей Лысак .
В результате удара частично разрушены первый и второй этажи многоэтажки. Также поврежден фасад здания и балконы.
На месте возник пожар, который спасателям удалось локализовать.
Кроме того, из-за атаки загорелось нежилое двухэтажное здание.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте.
В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы.
