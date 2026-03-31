Российский дрон попал в многоэтажку в одном из городов: первые детали от власти

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 31 марта, российская армия ударила беспилотниками по Одессе. Один из дронов попал в девятиэтажное здание в Киевском районе.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Под утро враг атаковал Одессу ударными БПЛА. Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Последствия атаки в Одессу

Российский дрон попал в балкон квартиры на третьем этаже. По словам руководителя МВА Сергея Лысака, в доме поврежден фасад, балконы и остекление — от второго до четвертого этажа. В результате «прилета» произошел пожар. Ее уже ликвидировали спасатели.

Глава Одесской областной военной администрации Оле Кипер добавил, что пострадал 50-летний мужчина — у него резаная рана предплечья. Он будет лечиться амбулаторно, обошлось без госпитализации.

Как сообщалось, в эту ночь враг атаковал ряд украинских городов. В частности, взрывы были слышны в Запорожье и Николаеве. Утром громко было в Одесской области, где воздушная тревога продолжалась с 04:47 до 06:29.