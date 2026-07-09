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Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: что известно о последствиях
В Сумах ударный БпЛА попал в жилой дом: есть пострадавший. Также из-за вражеских обстрелов произошли пожары в двух громадах Сумщины.
Российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. Из-за этой атаки РФ 9 июля травмы получил один человек.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака РФ на Сумы 9 июля — что известно
Спасатели сообщили, что на месте попадания в областном центре работали спасатели. Они обследовали поврежденную многоэтажку и оказали первоочередную помощь местным жителям.
Кроме того, под ударом оказались Белопольская и Путивльская громады Сумщины. Там из-за российских атак загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС оперативно выехали на места происшествий и ликвидировали все очаги возгорания.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в результате атаки дрона РФ по заправке 9 июля в Запорожье погиб один человек. Еще трое получили ранения. На АЗС разгорелся большой пожар.
Также россияне массированно атакуют Херсон. Утром 9 июля россияне убили двоих человек, есть много раненых.
Несмотря на это, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1310 российских военных. Также был уничтожен вражеский самолет.