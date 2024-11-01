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Российский дрон попал в многоэтажку в Сумах: фото последствий

Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"
Последствия удара русского дрона по дому в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"

В результате вражеского удара по меньшей мере 5 человек получили ранения.

В пятницу, 1 ноября, российский ударный дрон попал в многоэтажку в городе Сумы.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

В квартирах выбиты окна и двери. Есть поврежденные автомобили.

По предварительной информации, в результате вражеского удара по меньшей мере 5 человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть беременная женщина.

Первые фото последствий удара "Шахедом" по жилому дому в Сумах опубликовало местное издание “Кордон.Медіа".

Напомним, 28 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумщины, применив БПЛА типа "Шахед".

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