Украина
502
Российский дрон попал в общежитие в Харькове: стали известны последствия

в результате удара дрона по общежитию в Харькове выбито несколько окон, обошлось без жертв.

Наталия Магдык
Днем в субботу 18 октября, российский дрон атаковал Шевченковский район Харькова, попав в здание общежития.

об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако в помещении выбито несколько окон и зафиксированы незначительные повреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия с ночи нанесла массированные удары по Сумах. Оккупанты прицельно атаковали ударным БпЛА автозаправку в Заречном районе города.

