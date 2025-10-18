- Дата публикации
Российский дрон попал в общежитие в Харькове: стали известны последствия
в результате удара дрона по общежитию в Харькове выбито несколько окон, обошлось без жертв.
Днем в субботу 18 октября, российский дрон атаковал Шевченковский район Харькова, попав в здание общежития.
об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
По предварительной информации, пострадавших нет, однако в помещении выбито несколько окон и зафиксированы незначительные повреждения.
Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия с ночи нанесла массированные удары по Сумах. Оккупанты прицельно атаковали ударным БпЛА автозаправку в Заречном районе города.