Россия дроном ударила по пассажирскому поезду: первые подробности
В результате вражеского удара пассажиры пригородного поезда не пострадали.
В субботу, 14 марта, российский дрон попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре в комментарии «Суспільному».
Сообщается, что российские террористы нанесли удар по толкачу пригородного пассажирского поезда «Смородино — Ворожба» вблизи села Новоселица Верхнесыроватской громады.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажиров поезда эвакуировали в безопасное место.
Атаки РФ на железную дорогу
Агрессор Россия усиленно «охотится» на украинские поезда. Только с начала марта зафиксировано немало атак на железную дорогу, где основной целью стал подвижной состав. Россияне используют дроны для уничтожения вагонов, локомотивов, мостов и депо, пытаясь парализовать сообщение.
В связи с атаками российских террористов «Укрзализныця» меняет маршруты многих поездов и отменяет рейсы. В частности, такие меры принимаются в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
Напомним, в четверг, 12 марта, российская террористическая армияатаковала территорию железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, обошлось без пострадавших.