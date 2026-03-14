Украина
2211
Россия дроном ударила по пассажирскому поезду: первые подробности

В результате вражеского удара пассажиры пригородного поезда не пострадали.

Богдан Скаврон
Попадание дрона в поезд на Сумщине

Попадание дрона в поезд на Сумщине / © Прокуратура Сумской области

Дополнено новыми материалами

В субботу, 14 марта, российский дрон попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре в комментарии «Суспільному».

Сообщается, что российские террористы нанесли удар по толкачу пригородного пассажирского поезда «Смородино — Ворожба» вблизи села Новоселица Верхнесыроватской громады.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажиров поезда эвакуировали в безопасное место.

Атаки РФ на железную дорогу

Агрессор Россия усиленно «охотится» на украинские поезда. Только с начала марта зафиксировано немало атак на железную дорогу, где основной целью стал подвижной состав. Россияне используют дроны для уничтожения вагонов, локомотивов, мостов и депо, пытаясь парализовать сообщение.

В связи с атаками российских террористов «Укрзализныця» меняет маршруты многих поездов и отменяет рейсы. В частности, такие меры принимаются в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, в четверг, 12 марта, российская террористическая армияатаковала территорию железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

