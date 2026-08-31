Российский дрон попал в супермаркет в центре города — что известно о последствиях (фото)

Супермаркет в Херсоне

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В понедельник, 31 августа, русские войска атаковали гражданский объект. Около 16:30 вражеский дрон попал в крышу торгового зала одного из супермаркетов в Центральном районе Херсона.

Об этом говорится в сообщении Херсонской городской военной администрации.

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В результате атаки пострадал ребенок. Ранение получил 11-летний мальчик, которого доставили в больницу. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

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Около 16:30 российский дрон попал в крышу супермаркета в Центральном районе города. Ранен 11-летний мальчик

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, это очередной удар российских войск по гражданской инфраструктуре, где находились мирные люди. Ранее говорилось о том, что Россия пятые сутки подряд истощает Киев непрерывными атаками дронов.

Тем временем Херсон готовится к тяжелейшей зиме. Оккупанты разрушили ТЭЦ, поэтому горожан предупредили: отопительного сезона не будет.

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