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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Русский дрон попал в жилой дом в большом городе: что известно о последствиях атаки (обновлено)

Российский дрон попал в жилой дом в Кропивницком, есть пострадавшие.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Россия атаковала Кропивницкий.

Россия атаковала Кропивницкий. / © соцмережі

Российский беспилотник утром 15 ноября попал в жилой дом в Кропивницком.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

Атака дрона на Кропивницкий 15 ноября: что известно

«В Кропивницком вражеский дрон попал в жилой дом. Детали выясняются. Будьте в безопасных местах!» — написал Райкович.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении города. Воздушная тревога в Кропивницком районе была объявлена около 09:40.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали три человека. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

«Из-за вражеской атаки в Кропивницком пострадали три человека. Один мужчина доставлен в больницу, еще двое отказались от госпитализации», — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, в ночь на 15 октября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Кропивницкую и Кировоградскую область. По данным местных властей, в областном центре в результате ударов погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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