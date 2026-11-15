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Русский дрон попал в жилой дом в большом городе: что известно о последствиях атаки (обновлено)
Российский дрон попал в жилой дом в Кропивницком, есть пострадавшие.
Российский беспилотник утром 15 ноября попал в жилой дом в Кропивницком.
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.
Атака дрона на Кропивницкий 15 ноября: что известно
«В Кропивницком вражеский дрон попал в жилой дом. Детали выясняются. Будьте в безопасных местах!» — написал Райкович.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении города. Воздушная тревога в Кропивницком районе была объявлена около 09:40.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали три человека. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.
«Из-за вражеской атаки в Кропивницком пострадали три человека. Один мужчина доставлен в больницу, еще двое отказались от госпитализации», — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, в ночь на 15 октября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Кропивницкую и Кировоградскую область. По данным местных властей, в областном центре в результате ударов погибли три человека, еще шестеро получили ранения.