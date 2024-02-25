Российский дрон появился над кортежем МИД Германии в Николаевской области: что произошло

Такие полеты вражеских разведывательных беспилотников обычно сопровождаются прямым авиаударом российской оккупационной армии.

В воскресенье, 25 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вынуждена была прервать свой визит в Николаевскую область из-за появления возле ее кортежа российского беспилотника.

Как сообщил сопровождавший министа репортер AFP, предупреждение о беспилотнике поступило, когда Бербок должна была посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии неподалеку от линии фронта.

Вражеский дрон некоторое время следовал за бронированным кортежем главы МИД Германии, но в конце концов развернулся. Однако из соображений безопасности дальнейшая поездка была отменена.

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Такие полеты разведывательных беспилотников обычно сопровождаются прямым авиаударом российской оккупационной армии.

В Николаевской области объявили воздушную тревогу и призвали немедленно искать безопасное место в ближайшем укрытии.

Кортеж министра и ее делегация уезжал на большой скорости – в такой ситуации "самым безопасным вариантом" было продолжать движение, заявили в делегации.

"Визит на водопроводную станцию пришлось преждевременно отменить из соображений безопасности", – приводит заявление МИД Германии издания Bild.

Напомним, в Николаеве во время тревоги в субботу, 24 февраля, произошли взрывы.

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