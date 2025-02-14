Российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС: видео

Ночью в пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции. Повреждения укрытия существенные.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и показал видео.

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия.

По его словам, укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар удалось потушить. Зеленский подчеркнул, что радиационный фон не повышался. Специалисты следят этим постоянно По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не изменяет своей безумной античеловеческой государственной риторике. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому требуется объединенное давление всех, кто ценит жизнь – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает.

Дрон РФ с фугасной боевой частью ударил в укрытие ЧАЭС

Как сообщалось, После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

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