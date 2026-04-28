Российский дрон убил людей в одном из городов: что известно

Беспилотник ударил по Чугуеву

Армия РФ ударила по Чугуиву в Харьковской области беспилотником. Есть две жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегуубов.

По данным чиновника, в результате обстрела один человек погиб, еще один пострадал. Это, подчеркнул он, предварительные данные.

«Экстренные службы работают на месте попадания. Выясняем все обстоятельства», — заключил Синегубов.

Уже по состоянию на 11:45 в Харьковской областной прокуратуре уточнили , что раненый скончался.

«Светлая и вечная память погибшим», — говорится в сообщении.

Ранее в Харькове в Немышлянском районе вражеский дрон упал прямо на дорогу вблизи жилой застройки . В результате инцидента повреждены несколько частных домов и перебит газопровод. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказали помощь. На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия удара и проверявшие территорию.

