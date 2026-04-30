Российский дрон ударил по автобусу с людьми: первые детали от власти

В четверг, 30 апреля, российская армия ударила беспилотником по пассажирскому автобусу в Сумской области. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По словам чиновника, россияне атаковали БпЛА автобус с гражданскими в Середино-Будской громаде. По предварительной информации, все пассажиры остались без повреждений. Водителя транспортного средства обследуют медики.

«Это территория, откуда уже долгое время объявлена эвакуация. Часть людей еще остается. Для них организованы довозы», — подчеркнул глава ОВА.

Удары по Сумской области

Прошлой ночью РФ ударила ракетой и дронами прямо по домам в Шосткинской громаде. В жилищном секторе поднялись масштабные пожары. Из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Несколько человек получили травмы.

Ночью против 28 апреля захватчики совершили массированную атаку «Шахедов» на Конотоп, ударив по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Под прицелом также очутился объект энергетики. Часть города осталась без света.

