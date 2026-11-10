Россияне с утра ударили по электропоезду прямо на перроне: каковы последствия

Последствия атаки на электропоезд в Сумах

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В Сумах российский беспилотник атаковал пригородный электропоезд, находившийся в момент попадания на перроне железнодорожной станции.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Атака русского дрона на поезд в Сумах: что известно

По информации «Укрзализныци», вражеский БПЛА попал в пригородный электропоезд, стоявший на перроне железнодорожной станции в Сумах.

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Поездная бригада на момент атаки находилась в укрытии. Благодаря этому удалось избежать жертв среди железнодорожников. Пассажиры тоже не пострадали.

«В момент попадания поезд находился на перроне железнодорожной станции. Поездная бригада была в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали», — сообщили в «Укрзализныце».

В «Укрзализныце» призвали пассажиров не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.

«Призываем пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — отметили в компании.

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Напомним, что российские войска уже не раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Украине. В частности, 29 октября российский беспилотник ударил по пассажирскому поезду в Днепре. В результате атаки погибли 15 человек, еще 13 получили ранения. Удар пришелся на железнодорожный вокзал, где на тот момент находились пассажиры.

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