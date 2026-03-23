Российский дрон ударил по машине: пострадал 13-летний мальчик
В результате удара вражеского беспилотника автомобиль загорелся и получил значительные повреждения.
Российские дроны продолжают целенаправленно атаковать территорию Сумщины, нанося удары по гражданским. В понедельник, 23 марта, в результате попадания вражеского беспилотника в автомобиль в Сумской громаде пострадали отец с несовершеннолетним сыном.
Об этом сообщилначальник Сумской ОГА Олег Григоров.
«Сейчас медики обследуют 13-летнего мальчика и его отца, которые находились в авто. Им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Сумщины, в результате удара автомобиль загорелся и получил значительные повреждения.
«Тактика врага не меняется — удары наносятся по гражданской инфраструктуре и людям. Будьте осторожны во время воздушных тревог, находитесь в безопасных местах», — отметил в своем сообщении Олег Григоров.
Как сообщилив ГСЧС, кроме удара по автомобилю, российские террористы на Сумщине атаковали также склад с зерном в Тростянецкой громаде. Когда же на тушение пожара прибыли спасатели, нанесли еще один удар.
«Личный состав, к счастью, успел отойти в безопасное место. Повреждена пожарная цистерна», — сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее российские террористы нанесли удар по территории учреждения дошкольного образования на Сумщине. В результате удара повреждено здание детского сада.