Российский дрон ударил по машине: пострадал 13-летний мальчик

Последствия удара по машине на Сумщине

Российские дроны продолжают целенаправленно атаковать территорию Сумщины, нанося удары по гражданским. В понедельник, 23 марта, в результате попадания вражеского беспилотника в автомобиль в Сумской громаде пострадали отец с несовершеннолетним сыном.

Об этом сообщилначальник Сумской ОГА Олег Григоров.

«Сейчас медики обследуют 13-летнего мальчика и его отца, которые находились в авто. Им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Сумщины, в результате удара автомобиль загорелся и получил значительные повреждения.

«Тактика врага не меняется — удары наносятся по гражданской инфраструктуре и людям. Будьте осторожны во время воздушных тревог, находитесь в безопасных местах», — отметил в своем сообщении Олег Григоров.

Как сообщилив ГСЧС, кроме удара по автомобилю, российские террористы на Сумщине атаковали также склад с зерном в Тростянецкой громаде. Когда же на тушение пожара прибыли спасатели, нанесли еще один удар.

«Личный состав, к счастью, успел отойти в безопасное место. Повреждена пожарная цистерна», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее российские террористы нанесли удар по территории учреждения дошкольного образования на Сумщине. В результате удара повреждено здание детского сада.