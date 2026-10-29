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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Дрон ударил по вокзалу в Днепре: много погибших, тела лежат прямо на платформе (18+)

Российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому пассажирскому электропоезду в Днепре, в результате чего погибли 13 человек и по меньшей мере пятеро получили ранения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Удар по поезду в Днепре

Удар по поезду в Днепре / © Facebook / Сергей Лысак

Дополнено новыми материалами

В Днепре произошла страшная трагедия — российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому пассажирскому электропоезду.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

Филатов назвал это геноцидальной войной.

Сообщение Бориса Филатова об ударе по поезду 29 октября

Сообщение Бориса Филатова об ударе по поезду 29 октября

В результате вражеской атаки погибли 13 человек, уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram. По предварительной информации, по меньшей мере пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.

На месте попадания работают все экстренные и спасательные службы. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, информация о последствиях удара уточняется.

В «Укрзалізниці» уточнили, что враг нанес удар реактивным БпЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр — Запорожье.

«Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители», — добавили в УЗ.

Напомним, в Днепре 9 октября в результате повторного российского удара по железнодорожной инфраструктуре погиб заместитель начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел Андрей Плотников. В УЗ сообщили, что он руководил ликвидацией последствий обстрела и успел отвести своих подчиненных в безопасное место, однако сам оказался в эпицентре атаки.

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