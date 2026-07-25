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Российский дрон ударил по почте в одном из областных центров: количество погибших возросло (фото)
Удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трех человек.
Накануне российский беспилотник попал по территории почтового отделения в Сумах . Число жертв возросло до трех человек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
«В Сумской городской общине в результате попадания вражеского беспилотника погибли два человека. Личность третьего погибшего устанавливается», — говорится в сообщении.
Кроме того, ранение получил 33-летний мужчина, еще один 28-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.
Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил , что погибли водители «Новой почты», которым было 43, 53 и 48 лет.
«В эпицентре удара обнаружили тела двоих погибших. Еще одного мужчину с тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские. По дороге в больницу он умер», — подчеркнул Григоров.
Что известно об атаке
После российского удара на месте «прилета» возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара.
"Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где находились и работали люди", - добавил чиновник.
Как сообщалось, Россия посреди ночи ударила реактивным дроном по Сумам. Повреждены склады и транспорт.