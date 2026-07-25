Российский дрон ударил по почте в одном из областных центров: количество погибших возросло (фото)

Последствия атаки РФ по почтовому отделению в Сумах. / © Суспільне

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Накануне российский беспилотник попал по территории почтового отделения в Сумах . Число жертв возросло до трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

«В Сумской городской общине в результате попадания вражеского беспилотника погибли два человека. Личность третьего погибшего устанавливается», — говорится в сообщении.

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Кроме того, ранение получил 33-летний мужчина, еще один 28-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров добавил , что погибли водители «Новой почты», которым было 43, 53 и 48 лет.

«В эпицентре удара обнаружили тела двоих погибших. Еще одного мужчину с тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские. По дороге в больницу он умер», — подчеркнул Григоров.

Что известно об атаке

После российского удара на месте «прилета» возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара.

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"Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где находились и работали люди", - добавил чиновник.

Последствия атаки РФ по почтовому отделению в Сумах. / © Суспільне

Последствия атаки РФ по почтовому отделению в Сумах. / © Суспільне

Последствия атаки РФ по почтовому отделению в Сумах. / © Суспільне

Как сообщалось, Россия посреди ночи ударила реактивным дроном по Сумам. Повреждены склады и транспорт.

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