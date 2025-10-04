Российский дрон ударил по поезду "Шостка-Киев": момент попадания (видео)

Взрыв. / © Associated Press

Посреди дня 4 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. Произошли два прицельных "прилета" в поезда: сначала в пригородный - Терещенская-Новгород-Северский, а затем - в Шостка-Киев.

В Сети появилось видео удара второго "Шахеда" по вокзалу.

Очевидцы телеграмм-канала "Труха Сумы" сняли этот удар. На видео виден поднявшийся к небу столб дыма. Вероятно, от первого удара. На фоне слышен звук дрона, который снова атаковал вокзал. После этого прилета произошел сильный взрыв и поднялись черные клубки дыма.

Атака на поезда УЗ

Около 11:50 армия РФ атаковала пассажирский поезд, стоявший на перроне вокзала в Шостке. Сначала прилет произошел в один поезд, а когда происходила эвакуация, произошел второй удар по тепловозу.

По данным "Укрзализныци", поражены два поезда: пригородный Терещенска-Новгород-Северский и Шостка-Киев. После этой атаки "УЗ" отменила ряд пригородных рейсов . Сколько времени не будет происходить движение, в компании пока не сообщили.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту российскую атаку террором, "который мир не имеет права игнорировать". Глава государства также подчеркнул, что нужны сильные действия, потому что "разговоров сейчас недостаточно".