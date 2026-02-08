Российский дрон ударил по жилому району на Харьковщине

Shahed / © reuters.com

Российские войска ночью атаковали Харьковщину ударным беспилотником, нанеся удар по жилой застройке в Чугуеве.

По информации городского головы Чугуева Галины Минаевой, после полуночи российский дрон попал в один из районов города.

В результате атаки получили повреждения два многоквартирных жилых дома. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

Также известно об одном человеке, который после удара обратился за медицинской помощью. Данные о характере травм уточняются.

В настоящее время на месте работают экстренные и коммунальные службы. Они устраняют последствия обстрела.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.