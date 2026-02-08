ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Российский дрон ударил по жилому району на Харьковщине

Один человек после удара обратился за медицинской помощью.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Shahed

Shahed / © reuters.com

Российские войска ночью атаковали Харьковщину ударным беспилотником, нанеся удар по жилой застройке в Чугуеве.

По информации городского головы Чугуева Галины Минаевой, после полуночи российский дрон попал в один из районов города.

В результате атаки получили повреждения два многоквартирных жилых дома. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

Также известно об одном человеке, который после удара обратился за медицинской помощью. Данные о характере травм уточняются.

В настоящее время на месте работают экстренные и коммунальные службы. Они устраняют последствия обстрела.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie