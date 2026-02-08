- Дата публикации
Российский дрон ударил по жилому району на Харьковщине
Один человек после удара обратился за медицинской помощью.
Российские войска ночью атаковали Харьковщину ударным беспилотником, нанеся удар по жилой застройке в Чугуеве.
По информации городского головы Чугуева Галины Минаевой, после полуночи российский дрон попал в один из районов города.
В результате атаки получили повреждения два многоквартирных жилых дома. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.
Также известно об одном человеке, который после удара обратился за медицинской помощью. Данные о характере травм уточняются.
В настоящее время на месте работают экстренные и коммунальные службы. Они устраняют последствия обстрела.
Ранее сообщалось, что в Одессе ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в результате российской атаки по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.