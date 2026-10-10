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Российский дрон ударил просто по детям: погиб 11-летний мальчик, есть раненые
На Днепропетровщине из-за сброса боеприпаса с российского дрона погиб 11-летний мальчик.
В Покровской общине Днепропетровской области в результате сброса боеприпаса с российского беспилотника погиб 11-летний мальчик.
О трагедии сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
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По его данным, в результате этого обстрела травмировались еще двое детей — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.
Они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают всю необходимую помощь.
«Искренние соболезнования семье погибшего мальчика», — выразил соболезнование глава ОВА.
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Напомним, в результате вражеского «прилета» по Слободскому району Харьковской области вспыхнул пожар. По последним данным, есть пострадавшие.
Также 10 октября Россия ударила по Киеву реактивными беспилотниками и ракетами. Сирена раздавалась в городе несколько раз с самого утра, а около обеда раздались взрывы.