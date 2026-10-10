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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российский дрон ударил просто по детям: погиб 11-летний мальчик, есть раненые

На Днепропетровщине из-за сброса боеприпаса с российского дрона погиб 11-летний мальчик.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ

В Покровской общине Днепропетровской области в результате сброса боеприпаса с российского беспилотника погиб 11-летний мальчик.

О трагедии сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По его данным, в результате этого обстрела травмировались еще двое детей — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.

Они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают всю необходимую помощь.

«Искренние соболезнования семье погибшего мальчика», — выразил соболезнование глава ОВА.

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Напомним, в результате вражеского «прилета» по Слободскому району Харьковской области вспыхнул пожар. По последним данным, есть пострадавшие.

Также 10 октября Россия ударила по Киеву реактивными беспилотниками и ракетами. Сирена раздавалась в городе несколько раз с самого утра, а около обеда раздались взрывы.

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