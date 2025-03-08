Российский дрон упал на жилые дома в Сумах: на месте попадания возник пожар

Пожар локализован, погибших и раненых нет, сообщили в ОВА.

Вечером субботы, 8 марта, около 22 часов вражеский дрон упал в жилом квартале города Сумы. На месте падения возник пожар.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"На ликвидацию пожара привлечены соответствующие аварийно-спасательные подразделения. Последствия атаки уточняются", – говорится в сообщении.

Позже в администрации области рассказали, что в течение дня россияне совершили 116 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 230 взрывов. Известно, что одно гражданское лицо получило ранения.

На момент публикации пожар на месте падения вражеского дрона в Сумах локализован. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, враг обстрелял многоэтажки в Дружковке Донецкой области. Семь человек получили ранения.

Читайте также: