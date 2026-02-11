- Дата публикации
Российский дрон влетел в частный дом, где убил троих детей и мужчину: что известно (фото)
Попадания российского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.
В ночь на 11 февраля российская армия атаковала ударным беспилотником частный сектор города Богодухов в Харьковской области. Враг убил троих детей и 34-летнего мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех жертв: 34-летнего мужчину и троих детей: двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Кроме погибших, пострадали еще два человека. В частности, 35-летняя беременная женщина.
Что известно
По данным спасателей, попадание БПЛА произошло в жилой дом. Ресница полностью разрушена. Возник пожар на площади 60 кв. м.
Фото последствий
Как сообщалось, на днях в Харьковской области, в Боровской общине, дрон уничтожил авто с хлебом, который развозил староста. В результате удара транспорт был полностью уничтожен огнем. Само чиновник получил легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает.