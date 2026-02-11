ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4562
Время на прочтение
1 мин

Российский дрон влетел в частный дом, где убил троих детей и мужчину: что известно (фото)

Попадания российского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Война.

Война. / © Associated Press

В ночь на 11 февраля российская армия атаковала ударным беспилотником частный сектор города Богодухов в Харьковской области. Враг убил троих детей и 34-летнего мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех жертв: 34-летнего мужчину и троих детей: двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Кроме погибших, пострадали еще два человека. В частности, 35-летняя беременная женщина.

Что известно

По данным спасателей, попадание БПЛА произошло в жилой дом. Ресница полностью разрушена. Возник пожар на площади 60 кв. м.

Фото последствий

Спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое — дети.

Спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое — дети.

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое — дети

Спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое — дети

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Попадание вражеского беспилотника произошло в жилой дом в городе Богодухов.

Как сообщалось, на днях в Харьковской области, в Боровской общине, дрон уничтожил авто с хлебом, который развозил староста. В результате удара транспорт был полностью уничтожен огнем. Само чиновник получил легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

Дата публикации
Количество просмотров
4562
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie