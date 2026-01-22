Российский дрон взорвался между жилыми домами в Чернигове: появились фото

В Чернигове дрон взорвался прямо между домами / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Утром в четверг, 22 января, российский беспилотник разразился в Чернигове между жилыми домами.

Об этом глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил в Facebook.

По словам Чауса, «вчера, прямо среди дня, „Герань“ ударила по зданию внешкольного учебного заведения в Сновске. Разрушения значительны. На месте попадания работали пожарные».

«Сегодня с самого утра вражеский беспилотник взорвался в Чернигове между жилыми домами. Предварительно, без пострадавших», — подчеркнул он.

В общей сложности, как отметил глава ОГА, за прошедшие сутки было 35 российских ударов, раздались 52 взрыва.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее. Это связано с постоянным усовершенствованием «мопедов» россиянами.