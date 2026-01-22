- Дата публикации
Российский дрон взорвался между жилыми домами в Чернигове: появились фото
В четверг утром вражеский беспилотник упал в Чернигове между жилыми домами, предварительно, без пострадавших.
Утром в четверг, 22 января, российский беспилотник разразился в Чернигове между жилыми домами.
Об этом глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил в Facebook.
По словам Чауса, «вчера, прямо среди дня, „Герань“ ударила по зданию внешкольного учебного заведения в Сновске. Разрушения значительны. На месте попадания работали пожарные».
«Сегодня с самого утра вражеский беспилотник взорвался в Чернигове между жилыми домами. Предварительно, без пострадавших», — подчеркнул он.
В общей сложности, как отметил глава ОГА, за прошедшие сутки было 35 российских ударов, раздались 52 взрыва.
Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее. Это связано с постоянным усовершенствованием «мопедов» россиянами.