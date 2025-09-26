- Дата публикации
Российский дрон взорвался возле одной из украинских АЭС: что известно
В МАГАТЭ заявляют о постоянных угрозах ядерной безопасности во время войны России против Украины.
Сбитый российский беспилотник взорвался примерно в 800 метрах от Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области.
Об этом сообщили наблюдатели МАГАТЭ.
Отмечается, что команда получила от станции сообщения о 22 беспилотниках, которые были замечены поздно вечером 24 сентября и утром 25 сентября в зоне наблюдения. Некоторые БпЛА приближались к станции на расстояние всего полкилометра.
Со своего места жительства вблизи станции члены команды МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 1:00. Позже они посетили место падения одного из дронов. Было обнаружено воронку размером четыре квадратных метра и глубиной около одного метра.
По данным электростанции, также была повреждена региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт (кВ). Впрочем, она не была подключена к АЭС, и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было.
"Снова дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент минувшей ночью не привел к повреждениям самой Южноукраинской АЭС. В следующий раз нам может так не повезти”, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он призвал стороны “проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов".
Отметим, Южноукраинская АЭС — одна из трех атомных электростанций, действующих в Украине. В настоящее время три ее энергоблока работают на полную мощность.
Как сообщалось ранее, МАГАТЭ зафиксировало обстрелы вблизи ЗАЭС. Инспекторы, постоянно находящиеся на станции, услышали взрывы и зафиксировали черный дым, поднимавшийся сразу из трех мест вблизи энергетического объекта.