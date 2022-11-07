Российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь России — "экс-министр по безопасности ДНР"

В Донецкой области российские оккупанты ликвидировали значительную часть самих себя благодаря "дружескому огню".

Об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).

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"Бывший министр безопасности так называемой "Донецкой народной республики" и нынешний командир "ДНР" Александр Ходаковский заявил 5 ноября, что российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь России с момента завершения российской наступательной операции в Мариуполе в середине мая . Даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский командир публично спекулирует на столь ужасающем показателе некомпетентности россиян, свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются российские силы", — говорится в отчете Института.

Эксперты Института изучения войны добавили, что " дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.

Доказательствами отсутствия взаимосвязи между подразделениями ВС РФ свидетельствует и то, что ехавшее на ротацию на свою базу близ Павловки Донецкой области российское подразделение 5 ноября въехало в ров, построенный армейскими субподрядчиками, что еще больше демонстрирует повсеместное отсутствие перекрестной подготовки и координации между российскими войсками.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович назвал взрывы в Севастополе 29 октября дружеским огнем, в результате которого пострадали российские судна.

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