ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу на Запорожье: есть пострадавшие

Вражеский FPV-дрон уничтожил микроавтобус, по которому он ударил в Запорожском районе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
FPV-дрон

FPV-дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Дополнено новыми материалами

В Запорожском районе россияне атаковали FPV-дроном микроавтобус. Из-за удара пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Глава ОВА отметил, что российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспорт был уничтожен.

«Четыре человека получили травмы — им оказывается вся необходимая помощь», — написал Федоров в Сети.

Напомним, в ночь на 5 ноября Украину атаковал ряд российских дронов. Вражеские беспилотники фиксировались на севере, востоке и юге страны.

Утром в Николаеве прогремели взрывы: ПВО работала по российским дронам. Местные власти сообщали о повышенной угрозе для Ингульского и Центрального районов.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie