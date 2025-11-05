- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу на Запорожье: есть пострадавшие
Вражеский FPV-дрон уничтожил микроавтобус, по которому он ударил в Запорожском районе.
В Запорожском районе россияне атаковали FPV-дроном микроавтобус. Из-за удара пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Глава ОВА отметил, что российский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспорт был уничтожен.
«Четыре человека получили травмы — им оказывается вся необходимая помощь», — написал Федоров в Сети.
Напомним, в ночь на 5 ноября Украину атаковал ряд российских дронов. Вражеские беспилотники фиксировались на севере, востоке и юге страны.
Утром в Николаеве прогремели взрывы: ПВО работала по российским дронам. Местные власти сообщали о повышенной угрозе для Ингульского и Центрального районов.