Российский фронтовой РЭБ сменил тактику: эксперт объяснил новую угрозу для украинских FPV-дронов

FPV-дрон / © Defense Express

Российский фронтовой РЭБ сосредоточился на подавлении видеоканалов украинских FPV-дронов, что является, с точки зрения оккупантов, стратегически правильным, но угрожающим подходом для ВСУ.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram, комментируя недавнее уничтожение очередной вражеской установки.

Уничтожение комплекса «Силок» («Штора»)

По словам эксперта, пилоты одного из украинских подразделений успешно обнаружили и поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок», также известный как «Штора». Несмотря на попытки оккупантов тщательно замаскировать технику, специфическая конструкция системы стала ее слабым местом.

«У него несколько логопериодических длинных антенн, которые сложно спрятать», — отметил Бескрестнов.

Силок (Штора)

Изменение стратегии вражеского РЭБ

Анализируя работу российских систем, специалист обратил внимание на смену приоритетов противника. В настоящее время российский фронтовой РЭБ направляет основные усилия не на разрыв связи с оператором (каналы управления), а на блокировку видеосигнала, который передает FPV-дрон.

Эксперт отмечает, что такой подход врага «на 100% правильный» с точки зрения эффективности противодействия беспилотникам:

Цель: ослепить оператора дрона непосредственно перед ударом.

Масштаб: весь фронт сейчас «буквально забит» российскими «Шторами».

Такая тактика оккупантов создает значительные трудности для украинских подразделений аэроразведки и ударных дронов, поскольку потеря картинки делает невозможным точное наводение на цель даже при сохранении управления аппаратом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия продолжает совершенствовать беспилотники, которыми атакует территорию Украины. Помимо увеличения мощности взрывчатки, враг внедряет технологии.