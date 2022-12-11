Российский генерал Суровикин стабилизировал линию фронта и является опасным противником для Украины — The Telegraph

Недавно новоназначенный генерал ВС РФ Суровикин представляет опасность для Украины, считает Telegraph.

Новый российский командующий "спецоперацией" Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта и дисциплинировал армию РФ. Он "опасный противник" для украинцев.

Об этом пишет The Telegraph.

Одним из достижений генерала Суровикина издание называет бескровное отступление из Херсона, которое не превратилось для россиян в бойню.

Кроме этого авторы считают, что именно генерал Суровикин убедил Путина наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Через это издание дало прозвище Суровикину — "Генерал Армагеддон".

Издание предполагает, что Суровикин "это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия". Поэтому Путин ждет от него "большей агрессии и большего военного успеха".

Напомним, что российским оккупантам запрещено разгружать/загружать военную технику ближе 100 км до "нуля". Такой приказ отдал генерал Суровикин.

Стратегия РФ, которой сейчас руководит генерал Суровикин в Украине, – это удары по критической инфраструктуре. Из-за успехов Украины на поле боя стратегия РФ все больше сосредотачивается на нанесении ударов по критически важной инфраструктуре, чтобы нанести страдания народу Украины.

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