Российский генерал Суровикин стабилизировал линию фронта и является опасным противником для Украины — The Telegraph

Недавно новоназначенный генерал ВС РФ Суровикин представляет опасность для Украины, считает Telegraph.
Новый российский командующий "спецоперацией" Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта и дисциплинировал армию РФ. Он "опасный противник" для украинцев.
Об этом пишет The Telegraph.
Одним из достижений генерала Суровикина издание называет бескровное отступление из Херсона, которое не превратилось для россиян в бойню.
Кроме этого авторы считают, что именно генерал Суровикин убедил Путина наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Через это издание дало прозвище Суровикину — "Генерал Армагеддон".
Издание предполагает, что Суровикин "это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия". Поэтому Путин ждет от него "большей агрессии и большего военного успеха".
Напомним, что российским оккупантам запрещено разгружать/загружать военную технику ближе 100 км до "нуля". Такой приказ отдал генерал Суровикин.
Стратегия РФ, которой сейчас руководит генерал Суровикин в Украине, – это удары по критической инфраструктуре. Из-за успехов Украины на поле боя стратегия РФ все больше сосредотачивается на нанесении ударов по критически важной инфраструктуре, чтобы нанести страдания народу Украины.
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