Российский истребитель уронил авиабомбу на оккупированный город в Луганской области: какие последствия

Оккупационные власти скрывают, есть ли жертвы и пострадавшие.
Во временно оккупированном Рубежном Луганской области и российский истребитель уронил авиабомбу у железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация во вторник, 2 апреля.
В оккупированном Рубежном упала она с российского истребителя у железнодорожного вокзала. О количестве жертв не сообщают, уцелевшие эвакуировали и держат вместе, чтобы те не разглашали никакой информации.
"Напомним, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей — работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 1 апреля, российская авиация снова приготовила по Белгородской области авиабомбами.
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