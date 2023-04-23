Российский "казак" избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего друга в Крыму – СМИ

Родственники насильника еще и угрожают близким пострадавшей из-за заявления в полицию.

Во временно захваченном Крыму, в Алуште, 21-летний мужчина, называющий себя российским "казаком", в состоянии алкогольного опьянения избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего товарища. Семья пострадавшей написала заявление в полицию, после чего в ее адрес начались угрозы.

Об этом идет речь на пропагандистских каналах.

"Казак" Сергей ждал своего друга у него дома, чтобы выпить и вспомнить старые времена. Именно товарищ попросил Сергея посидеть с его прабабушкой, пока он не придет. Однако "казак" сам напился и напал на пожилую женщину. Когда внук погибшей приехал, то застал спящего Сергея на своей родственнице.

Фото: Mash

Когда Сергей проспался, то скрылся с места происшествия, однако потом его задержала полиция по заявлению семьи пострадавшей.

Теперь родственники Сергея угрожают близким прабабушкам из-за заявления в полицию. Родители насильника пообещали убить семью потерпевшей, поскольку, как они говорят, те разрушили жизнь их сына-"казака".

Тем временем во Львовской области лишили свободы на 9 лет 50-летнего насильника собственной 13-летней дочери. Мать девочки взыскала с мужчины 300 тыс. грн моральной компенсации в пользу ребенка.

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