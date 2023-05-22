Российский криминалитет массово переезжает на временно захваченные территории Украины

Многие российские уголовники, находящиеся в розыске в РФ, переехали во временно оккупированные районы Украины.

Российский криминалитет переезжает на временно захваченные территории Украины из-за того, что оккупационная администрация не способна "обеспечить там порядок".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Многие российские уголовники, находящиеся в розыске в РФ, нашли убежище на временно оккупированных территориях (ТОТ — ред.). Оккупационная полиция не способна выполнять правоохранительные функции. А за небольшое "вознаграждение" местные полицаи закрывают глаза на создание новых криминальных ячеек во времена оккупированных городах", — говорится в сообщении.

Оккупационная администрация не противостоит переезду российского криминалитета на ТОТ, ведь "меры безопасности" оккупанты понимают именно так — запугивание местных жителей и борьба с партизанским движением.

Так что российские преступники чувствуют себя вполне комфортно, и не только прячутся от федерального розыска на ТОТ, но и пользуясь безвластием, ищут новые пути для наживы.

Между тем спикера Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что на ТОТ кафиры используют гражданское население как "живой щит": враг располагается на первых этажах многоэтажек, а на верхних размещает мирных людей.

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