"Российский ленд-лиз": спецназовцы нашли под Балаклеей склад с боекомплектом оккупантов (видео)

Украинские защитники показали обнаруженный склад с оружием и боеприпасами российских военных.
Под Балаклеей на Харьковщине украинские спецназовцы обнаружили склад с боекомплектом оккупантов.
Об этом сообщили в Управлении стартегических коммуникаций ВСУ.
"Российский ленд-лиз. Бойцы 518-го батальона спецназначения "Дикое поле" обнаружили очередной, набитый под завязку, склад руснявого БК. Теперь это оружие будет убивать своих бывших владельцев", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты убегали из Балаклеи Харьковской области, которую недавно освободили украинские защитники. Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные Балаклею и Изюм. Он признался, что в деоккупированном городе увидел то, что и в Буче.
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