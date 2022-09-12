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Российский ленд-лиз: оккупанты оставляют на Харьковщине большие арсеналы оружия, а ВСУ знают, что с ними делать

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Российский ленд-лиз: оккупанты оставляют на Харьковщине большие арсеналы оружия, а ВСУ знают, что с ними делать

В Харьковской области после деоккупации находят целые арсеналы оружия.

Их покидали оккупанты, когда накивали пятками назад в Россию.

Об этом сообщают в СБУ.

"Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья. А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем за назначением — против врага. Ждите новых новостей — мы идем дальше", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ВС РФ начали искать виновных в провале Харьковщины. Репрессии ждут офицеров из-за утраченных позиций и техники.

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