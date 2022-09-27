Российский ленд-лиз: ВСУ "затрофеили" стоимостную технику оккупантов (видео)

Украинские воины продолжают собирать трофеи оккупационной армии.
На одном из направлений они обзавелись нескольколькими радиолокационными станциями.
Об этом сообщают в Сети.
Во время контрнаступления на одном из направлений ВСУ обзавелись ценными трофеями в несколько миллионов долларов.
"Это РЛС (система для обнаружения воздушных, наземных и морских объектов – ред.). Одна, вторая, третья, четвертая...", — считает боец на видео.
Радиолокационные станции находятся в исправном состоянии. Поэтому их осмотрят украинские эксперты, подремонтируют, и они будут работать на победу Украины.
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