- Украина
- 373
- 1 мин
Российский обстрел Киева: жительница поврежденного дома рассказала о последствиях
Киевляне продолжают приходить в себя после очередной громкой ночи.
Жительница Киева рассказала о последствиях обстрелов РФ. Есть раненые и разрушения.
Об этом сообщают «Новини.LIVE».
Жительница столицы о пережитом
Российский дрон упал на парковку вблизи жилого дома. Ударной волной выбило окна.
«Тревога, буквально через 1–2 минуты услышали звук „Шахеда“. Выскочили в коридор. Попал сюда, где машина», — рассказала женщина.
Как рассказала Елена, в соседнем доме есть раненые.
«На ту сторону окно выбило у нас. Вроде все живы. В том доме, знаю, девочек ранило стеклом», — говорит киевлянка Елена о ночной атаке РФ.
Ранее показали видео с последствиями российской атаки на Киев. Взрывная волна выбила окна в жилом доме, учебных заведениях, разбиты автомобили.
Напомним, ночью 12 января Россия атаковала Киев ударными дронами типа «Шахед». В результате обстрела в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Вспыхнул пожар в нежилом здании, который позже локализовали.
По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.