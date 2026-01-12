Российский обстрел Киева: жительница поврежденного дома рассказала о последствиях

Удар РФ по Киеву 12 января

Жительница Киева рассказала о последствиях обстрелов РФ. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщают «Новини.LIVE».

Жительница столицы о пережитом

Российский дрон упал на парковку вблизи жилого дома. Ударной волной выбило окна.

«Тревога, буквально через 1–2 минуты услышали звук „Шахеда“. Выскочили в коридор. Попал сюда, где машина», — рассказала женщина.

Как рассказала Елена, в соседнем доме есть раненые.

«На ту сторону окно выбило у нас. Вроде все живы. В том доме, знаю, девочек ранило стеклом», — говорит киевлянка Елена о ночной атаке РФ.

Ранее показали видео с последствиями российской атаки на Киев. Взрывная волна выбила окна в жилом доме, учебных заведениях, разбиты автомобили.

Напомним, ночью 12 января Россия атаковала Киев ударными дронами типа «Шахед». В результате обстрела в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Вспыхнул пожар в нежилом здании, который позже локализовали.

По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.