Российский обстрел порта в Измаиле спровоцировал скачок цен на продовольствие в мире — Reuters

Цены, например, на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и еще дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня.

Россия атаковала главный внутренний порт Украины в Измаиле через реку Дунай. Это привело к росту мировых цен на продовольствие, ведь РФ снова наращивает свои террористические усилия по восстановлению блокады украинского зернового экспорта.

Об этом пишет Reuters.

Так, в Министерстве обороны сообщили о повреждении зернового силоса в дунайском порту Измаил в Одесской области. Этот порт через реку Румынии, которая является членом НАТО, служил основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины после того, как Россия возобновила блокаду украинских черноморских портов.

В результате цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% сразу после атаки и еще дополнительно выросли примерно на 2,5% в течение дня. Трейдеры вновь обеспокоены тем, что Украина, один из ведущих мировых экспортеров, потеряет рынок из-за негативного влияния на мировые предложения.

В свою очередь фермеры в Украине также уже испытывают влияние. Один из землевладельцев в Черкасской области сообщил, что из-за обстрела прямым следствием для его фермы является то, что они теперь не смогут доставить к месту назначения 700 тонн контрактного ячменя, который должны были отправить в день обстрела.

Следует добавить, что Дунайские речные порты Украины, в частности, в Измаиле, составляли около четверти экспорта зерна до того, как Россия вышла из черноморского соглашения. С тех пор они стали основным оставшимся маршрутом для Украины. Зерно загружалось на баржи и отправлялось в румынский черноморский порт Констанца для отправки дальше.

Напомним, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган договорились о визите диктатора в Анкару. Во время телефонного разговора 2 августа турецкий лидер отметил важность избегания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост мира".

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