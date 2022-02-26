Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российский обстрел Сумской области: в ОГА рассказали о раненых и погибших

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Среди раненых и гражданские и военные.

Сумская область в субботу, 26 февраля, страдала от обстрелов российской армией: есть и раненые, и убитые.

В Сумской областной военной администрации сообщили о потерях.

По состоянию на 20:00 26 февраля:
Суммы: раненых 12, из которых один военный РФ.
Ахтырка: 34 гражданских, среди которых две женщины. 10 тяжелых, четверо убитых.

Глухов: ранены четверо военных
Шестка: ранены семь военных,
Конотоп: ранены пятеро, из них двое военных
Ромны: два военных (из них одна женщина).

Из Ахтырки в Полтаву эвакуированы 32 раненых военных.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Мариуполь. В результате погибли три человека и трое получили ранения, среди них ребенок.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

Следующая публикация