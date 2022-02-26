Российский обстрел Сумской области: в ОГА рассказали о раненых и погибших

Российский обстрел Сумской области: в ОГА рассказали о раненых и погибших

Среди раненых и гражданские и военные.

Сумская область в субботу, 26 февраля, страдала от обстрелов российской армией: есть и раненые, и убитые.

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В Сумской областной военной администрации сообщили о потерях.

По состоянию на 20:00 26 февраля:

Суммы: раненых 12, из которых один военный РФ.

Ахтырка: 34 гражданских, среди которых две женщины. 10 тяжелых, четверо убитых.

Глухов: ранены четверо военных

Шестка: ранены семь военных,

Конотоп: ранены пятеро, из них двое военных

Ромны: два военных (из них одна женщина).

Из Ахтырки в Полтаву эвакуированы 32 раненых военных.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Мариуполь. В результате погибли три человека и трое получили ранения, среди них ребенок.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним: